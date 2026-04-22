Municipio, 23 assunzioni entro l’anno 

Ventitré nuovi contratti a tempo indeterminato entro fine anno, di cui diciannove assunzioni ex novo. Il Comune di Selargius cerca di tamponare la carenza di personale negli uffici dei vari settori, dove da tempo si lavora in affanno fra pensionamenti e fughe di molti dipendenti verso altri enti, Regione in primis. «Appena possibile faremo anche nuovi concorsi», assicura l’assessore al Personale Sandro Porqueddu, «la macchina amministrativa deve funzionare bene per poter dare risposte ai cittadini».

Il Consiglio

I dati sul personale dipendente del Municipio sono emersi durante l’ultima riunione di Consiglio comunale, in occasione di una variazione di bilancio che - fra le altre cose - spalma nuove risorse per il piano assunzioni sino al 2028. «Al momento abbiamo in servizio 129 dipendenti, 130 con il segretario comunale», spiega Porqueddu. «L’obiettivo è rinforzare la macchina amministrativa e non scendere sotto le 145 unità. Non c’è un numero minimo di funzionari e impiegati da avere a disposizione, a parte i vigili urbani e le assistenti sociali che devono rispettare la direttiva che tiene conto della popolazione residente, ma diciamo che per la mole di lavoro che un Comune come il nostro deve affrontare servono sicuramente più dipendenti rispetto a quelli attuali».

Assunzioni

Fra le diciannove figure da assumere entro fine anno spiccano funzionari amministrativi e contabili, nuovi vigili urbani, istruttori tecnici. E un muratore per il cantiere comunale dove da anni la forza lavoro scarseggia, tanto da costringere il Comune a ricorrere ai cosiddetti accordi quadro con imprese esterne per le manutenzioni nelle strade e negli edifici pubblici. Nuovi contratti indeterminati a tempo pieno tramite mobilità esterne, ricorrendo a graduatorie di altri enti, ma anche assunzioni attingendo fra i candidati selezionati con i concorsi fatti lo scorso anno dall’amministrazione comunale. Tra i settori da rinforzare ci sono i Lavori pubblici, le Politiche sociali. «Ci saranno anche quattro progressioni verticali», aggiunge l’assessore, «un’opportunità per altrettanti dipendenti che hanno determinati titoli e requisiti, e già lavorano nel nostro Comune, di fare carriera passando a una categoria superiore, con mansioni e stipendi migliori».

Stop alla mobilità

Nuove assunzioni per coprire il turnover e i posti vuoti negli uffici del Comune. Mentre - per frenare la fuga dei dipendenti - resta in vigore lo stop alle mobilità per i neo assunti deciso quasi due mesi fa in Giunta.