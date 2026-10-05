Municipalità, torna il sereno nella maggioranza 

Il chiarimento sembra esserci stato e nella maggioranza che governa la Municipalità di Pirri torna il sereno. La svolta, dopo l’interrogazione al veleno di nove consiglieri sugli undici che sostengono la presidente Maria Laura Manca, è arrivata nell’ultima seduta del Consiglio: «I bisogni e le aspettative della nostra comunità sono la priorità assoluta di tutta la Municipalità di Pirri. C’è una profonda attenzione dei cittadini verso il nostro territorio», ha evidenziato la Manca. «Per onorare questa fiducia, il mio impegno sarà quello di inaugurare una nuova fase basata sulla massima collaborazione, sul dialogo costante e su una più tempestiva circolazione delle informazioni tra la presidenza, i presidenti delle Commissioni e tutti i gruppi consiliari. Il Consiglio e le Commissioni devono continuare a essere i luoghi centrali della partecipazione e del confronto democratico».

Chiarite, così sembra, le diverse posizioni emerse sulla riorganizzazione amministrativa e che avevano portato all’affondo dei nove consiglieri. «Atteggiamento verticistico e quasi autonomista e il ruolo delle commissioni permanenti oltre alla funzione centrale del Consiglio ridimensionati», questo l’attacco alla Manca che era arrivato da Rita Piludu, Riccardo Cabras, Fiorella Carrus, Ornella Porcedda, Andrea Locci, Eugenio Spiga, Alessandro Murgia, Giuseppe Cappicciola ed Emanuele Cioglia. Ora il chiarimento, in Aula. «Le sfide che attendono Pirri sono grandi e non possiamo permettere che le contrapposizioni rallentino il nostro lavoro», la conclusione della presidente. (m. v.)

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