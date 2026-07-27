Multe, Monastir prima in classifica 

Multe per eccesso di velocità, in Sardegna nel 2025 sono stati incassati 5,5 milioni di euro. Fra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del codice della strada, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità e, secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, lo scorso anno nell’Isola i soli comuni hanno incassato proventi derivanti da questo tipo di multe (art.142 del Codice della strada) per un importo di oltre 5,5 milioni di euro.

I comuni

Limitando l’analisi ai comuni sardi che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al primo posto si trova Monastir, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 2.051.673 euro. Seguono Decimomannu (1.582.889 euro) e Monserrato, con 650.871 euro.

A seguire, al quarto posto si trova Cagliari (con 564.972 euro), seguito da Iglesias (304.225 euro), Elmas (265.383 euro) e Nuoro (122.373 euro).

Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Quartu Sant’Elena (13.803 euro), Sestu (11.973 euro) e Carbonia (7.626 euro).

Il comune di Sassari si posiziona appena fuori dalla top 10 con un incasso di 4.340 euro

Le vacanze

Quest'estate, secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Emg, più di 15 milioni di italiani utilizzeranno l’automobile per raggiungere la meta delle proprie vacanze. Numeri così alti spiegano come mai proprio il periodo estivo sia uno dei più critici dal punto di vista della sicurezza stradale.

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nei mesi di giugno, luglio e agosto dell'ultimo anno di riferimento, a livello nazionale si sono verificati più di 48.000 incidenti stradali con lesioni a persone, vale a dire il 28% del totale, con un picco a luglio quando si sono verificati più di 17.000 sinistri.

In Sardegna, nello stesso periodo, ci sono stati 1.109 sinistri con lesioni a persone, vale a dire il 31% del totale, con un picco a luglio di 412 incidenti. E proprio l’eccessiva velocità, purtroppo, è spesso la causa dei sinistri.

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