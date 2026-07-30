Morte avvelenate,  gli esperti tedeschi  cercano la ricina  

Campobasso. Una giornata intera nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina che sette mesi fa ha ucciso Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita. Il pool di esperti del Robert Koch Institute di Berlino è entrato nell'abitazione alle 10 di ieri mattina e ci è rimasto fino a sera. Prelevati campioni su mobili, abiti e altri oggetti. «Un'attività - dice la procuratrice di Larino Elvira Antonelli, che ha seguito tutte le operazioni - che non darà risultato immediato. I tamponi acquisiti dovranno ora essere processati in Germania». L'inchiesta per duplice omicidio premeditato resta per ora contro ignoti (nel fascicolo sono indagati 5 medici, ma per omicidio colposo). Oltre agli esiti del lavoro svolto dagli esperti in Germania, che stanno analizzando anche i campioni degli organi delle vittime prelevati durante le autopsie, il sangue di Gianni e Alice Di Vita, sorella di Sara, e gli alimenti sequestrati in casa; si attendono anche tutti i dati di telefoni e computer sequestrati ai vari componenti della famiglia.

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