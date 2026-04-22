Il 30 novembre 2024 l’arcivescovo Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, ha annunciato la nomina di monsignor Mario Farci a vescovo di Iglesias. «La nomina», commentò Farci, «è giunta per me improvvisa. Ora mi metto a disposizione di quello che il Signore vorrà, di ciò che il Signore mi indicherà. Vado con il sentimento di colui che si mette a servizio di una Chiesa, in quella diocesi che nel medioevo era chiamata Iglesias, cioè Villa di Chiesa». Oggi alle 18 monsignor Farci celebrerà la messa del nono giorno di novenario alla Basilica di Bonaria.
Videolina.
23 aprile 2026 alle 00:36
Monsignor Mario Farci celebra la messa
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