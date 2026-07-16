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Polizia Locale
17 luglio 2026 alle 00:32

Monopattini, primi controlli e 18 sanzioni 

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Arrivano i primi controlli e le prime multe sui monopattini elettrici dopo che da ieri è scattato in tutta Italia l’obbligo di copertura assicurativa. Una pattuglia della Polizia Locale, nella giornata di ieri, ha emesso 18 multe dopo numerose verifiche in tutta la città. Nove sanzioni sono arrivate per la mancata copertura assicurativa, altre nove, invece, per la mancanza del contrassegno identificativo, ovvero la targa. L’assicurazione si aggiunge agli altri obblighi come l’utilizzo del casco per tutti i conducenti e il contrassegno identificativo, completando così il quadro delle regole di circolazione che fissano età minima, limiti di velocità e divieto di trasportare passeggeri. Nell’ultimo anno, gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato oltre 250 conducenti che guidavano il monopattino senza casco. Si sono registrate anche una cinquantina di sanzioni per altre condotte vietate. I controlli per le verifiche dell’adeguamento alla nuova normativa proseguiranno nei prossimi giorni.

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