Moneta promosso in B1M, il Tc Cagliari sale in B1F 

Si è chiusa con un weekend tiratissimo la regular season della Serie B di tennis a squadre, con tante compagini sarde protagoniste.

In B1 maschile, percorso netto per il Tc Cagliari, che centra la sesta vittoria in altrettanti match disputati e vince il girone, conquistando il diritto di disputare il secondo e decisivo turno dei playoff, in una sfida di andata e ritorno che decreterà chi salirà in A2. Spareggi anche per il Tc Porto Torres, ma per non retrocedere. I turritani hanno chiuso con una sconfitta per 6-0 a Modena, che vale il penultimo posto e la doppia sfida-salvezza.

In B1 femminile, ancora un primo posto a punteggio pieno per il Tc Cagliari A, che nel girone 1 regola 3-1 il Tc Triestino sui campi della Forte Village Sports Academy e giocherà gli spareggi per andare in A2. Spareggi che coinvolgeranno anche la Torres, che perde 4-0 in casa del Tc Milano e chiude terza il girone 2, che porterà a giocare in trasferta il primo turno secco dei playoff. Nel girone 3, retrocede il Tc Cagliari B, ultimo.

Ultima giornata thrilling per il girone 7 della B2 maschile, che vedeva quattro squadre a pari punti. Alla fine, esulta il Tc Moneta, che nell'anticipo di sabato ha sbancato 4-2 i campi del Tc Cagliari, risultato che fa festeggiare i maddalenini per la prima storica promozione in Serie B1, mentre manda i cagliaritani, quarti, ai playout. Secondo posto e un biglietto per i playoff per il Poggio Forte Village, che pareggia 3-3 lo scontro diretto di Roma, sui campi del Tennis Team Vianello. Il Quattro Mori Tennis Team, penultimo, saluta la categoria.

Segno X dominante nel girone 4 di B2 femminile. Il Tc Cagliari, già matematicamente promosso, pareggia 2-2 sui campi del Forum Sc di Roma. Quinto posto per il Ct Decimomannu, che impatta in casa contro il già retrocesso Tc Battipaglia e dovrà passare dai playout.

I sorteggi sono in programma matedì mattina.



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