Mondiali ai fondi, resa di Infantino E ora è in dubbio la sua rielezione 

Gianni Infantino ora rischia e a marzo 2027, anziché una scontata conferma da presidente Fifa, può fare la fine di un moderno Icaro. Il piano di creare una società a scopo di lucro, che avrebbe gestito anche i Mondiali, è naufragato in pochi giorni sotto i colpi delle critiche piovute da ogni parte. «Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista», la marcia indietro, «è apparso chiaro che il progetto creava divisioni non più nell’interesse dell’obiettivo iniziale: unire e progredire. La proposta non verrà quindi adottata».

Ma il dietrofront non ha calmato le acque, anzi. «L’attuale dirigenza Fifa non solo ha perso la fiducia dell’Uefa, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio», è la durissima nota della confederazione europea. Che chiama a raccolta le sue 55 federazioni e gli altri continenti per «riflettere su come ciò sia potuto accadere ed elaborare un piano che garantisca che non si ripeta». Il ritiro del piano «è una vittoria per tutto il mondo del calcio. Ma non deve essere la fine della storia. Il compito di ricostruire la fiducia nella Fifa è appena iniziato». Duro colpo per Infantino, già indebolito dalle dimissioni del suo consigliere Carlos Cordeiro, che aveva definito l’idea «un cattivo affare che avrebbe ipotecato il futuro del calcio».

Il piano mirava ad aumentare gli investimenti per lo sviluppo del calcio a 10 miliardi di dollari in 4 anni tramite una società, Fifa Forward Enterprise, aperta a investitori privati, che avrebbe gestito le attività commerciali e gli eventi della Fifa, Mondiali inclusi. Come investitori è emerso il fondo Thrive Eternal di Joshua Kushner, fratello del genero di Donald Trump. Le federazioni potevano aderire entro il 19 settembre, una fretta spiegata anche dalle elezioni Fifa.

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