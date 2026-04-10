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11 aprile 2026 alle 00:27

Mondiale, su i motori  Oggi le prove a Riola 

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Gli occhi del mondo sul circuito “Le Dune” di Riola Sardo, teatro per il 6º anno consecutivo dell’MxGp della Sardegna. Atteso il pubblico delle grandi occasioni - biglietti in prevendita e al botteghino dell’impianto - per la data sarda del Campionato del Mondo di Motocross Fim, organizzata dal Motoclub Motorschool Riola col supporto della Regione e trasmessa live a tutte le latitudini. Gli insidiosi 1750 metri sabbiosi del percorso cambieranno pelle giro dopo giro e, alla fine, garantiranno punti preziosi solo a chi saprà interpretarne meglio l’evoluzione. Benché la sabbia non sia la superficie più comune nelle date in calendario, i piloti conoscono molto bene quella riolese, in quanto tappa fissa di tutti i team nella preseason.

ni precedenti, in MxGp si erano imposti Herlings (2021 e 2023), Vlaanderen (2022), Prado (2024) e Febvre (2025), che torna da campione del mondo in carica. Al momento, dopo i round in Argentina, Spagna e Svizzera, tra i 31 al via della classe regina MxGp l’uomo dal battere è però il belga Lucas Coenen (Ktm, 136 punti), che precede il francese Vialle (Honda, 129 punti, qui vincitore in Mx2 nel 2021 e nel 2022) e l’olandese Herlings (Honda, 124). Ma ci saranno anche gli italiani Adamo, Forato e Guadagnini e il 5 volte iridato Gajser, per la prima volta su Yamaha. A completare il quadro saranno i 27 al via della serie mondiale cadetta Mx2 e i giovani degli Europei Exm250 (55) e Emx125 (50).

Programma. Oggi : libere e qualifiche (7.30), poi gara1 di Emx125 (15), gara1 di Emx250 (15.45), Qualifying Race di Mx2 (16.35) e Qualifying Race MxGp (17.25).

Domani : gara2 di Emx125 (9.40) e di Emx250 (11.30), i warmup di Mx2 (10.25) e di MxGp (10.45), gara1 Mx2 (13.15) e MxGp (14.15) e gara2 Mx2(16.10) e MxGp (17.10).

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