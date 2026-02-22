VaiOnline
Al Gianni.
23 febbraio 2026 alle 00:32

monastir, ko ingiusto ma il podio resta saldo 

Atl. Lodigiani 2

Monastir 0

Atletico Lodigiani (4-4-2) : Serban; Paolelli (19’ st Fiore), Battisti, Costantini, Zona (45’ Morgantini); Calderoni (14’ st Iuliano), Sini, Botta, Ruggeri; Coulibaly (34’ st Moreschini), Voncina (14’ st Pulcini). In panchina Grujicic, Sepe, Esposito, Di Blasio. Allenatore Mariotti.

Monastir (4-2-3-1) : Cocco; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Conti (31’ st Ardau), Corcione; Gibilterra (31’ st Pisano), Piro, Leone; Aloia. In panchina Fusco, Jah, Solmonte, Piras, Ferraro, Collu. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Dallagà di Rovigo.

Reti : pt 12’ e 45’ Botta.

Note : ammoniti Voncina, Piseddu. Recupero 1’ pt - 5’ st.

ROMA. Battuta d’arresto per il Monastir, che perde 2-0 in trasferta contro l’Atletico Lodigiani ma conserva il terzo posto in classifica.

Al “Gianni” non basta ai biancoblù una delle migliori prove esterne del campionato. La prima chance è per la squadra di Angheleddu: al 9’ Piro si gira trovando la parata di Serban. Al 12’ i padroni di casa sono avanti grazie a un gol di Botta di testa su cross di Zona. I campidanesi rispondono al 23’ con un sinistro dal limite di Gibilterra su cui si supera Serban. Al 40’ il colpo di testa di Aloia termina sull’esterno della rete. Allo scadere Botta trova la doppietta e il raddoppio laziale grazie a un colpo di testa in area piccola.

Nella ripresa il Monastir prova a riaprire la partita: al 12’ Leone coglie il palo dopo una giocata sulla linea di fondo. Al 22’ Leone crossa per la girata di Piro sventata da Serban. Prosegue l’assalto biancoblù: al 39’ tiro a incrociare di Cortinovis parato di piede dal portiere laziale. Al 44’ Serban nega il gol a Pinna su tiro da fuori.

Per i campidanesi si conferma il trend stagionale negativo in trasferta sulla penisola.

