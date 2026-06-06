Monaco, magia di Antonelli 

Non smette di stupire Kimi Antonelli. A dispetto di un inizio di weekend in frenata, quello di ieri è davvero un sabato da ricordare per il giovanissimo pilota bolognese. Dopo aver dominato le ultime libere, il leader del Mondiale si prende una storica pole sulle stradine del Principato di Monaco dove è stato capace di tracciare un giro quasi al limite regalando brividi nello sfiorare a ripetizione cordoli e guardrail. È un magnifico 1'12”'051 il tempone che lancia la stellina della Mercedes davanti a tutti compreso l'amico rivale Max Verstappen tornato on fire con un ottimo secondo tempo. Un passo indietro per le Ferrari, rispetto alle scintillanti libere del venerdì, con Lewis Hamilton che scatterà dalla terza piazza davanti al compagno e idolo di casa Charles Leclerc, fresco di rinnovo a Maranello. In netta difficoltà George Russell, solo sesto con l'altra Mercedes, mentre non decollano nemmeno le McLaren con Oscar Piastri settimo davanti al campione del mondo Lando Norris. Sorprende il quinto crono del francese di origine algerina Isack Hadjar con l'altra Red Bull in pista, mentre Gasly e Lawson, in quinta fila, completano la Top 10.

Felice e scontento

Antonelli si è mostrato molto sicuro di sé nell'intervista post qualifiche: «È stata una qualifica super combattuta e nell'ultimo giro sono riuscito a mettere insieme tutto. Qui non è facile trovare la fiducia, perché sfiori sempre i muri, ma mi sto godendo la mia macchina. Ho fatto un grande passo avanti rispetto allo scorso anno». Delusissimo Leclerc: «Ho un problema con la macchina da un po’ di tempo. Forse abbiamo la soluzione ma non ci sembrava il caso di rischiarla quui. Però sto davvero facendo fatica», ha detto a Sky. Oggi alle 15 il Gp di Monaco (Sky Sport).

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