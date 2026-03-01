Mona Hatoum guida i visitatori al Museo Nivola  

Questa sera, alle 16, a Orani il Museo Nivola ospita “An Eye Behind the Seen”, una visita speciale alla mostra “Behind the Seen” guidata dall’artista Mona Hatoum. A un giorno dalla chiusura dell’esposizione, l’artista accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento del progetto, in dialogo con Marco Loi.

L’iniziativa offre ai visitatori l’occasione di entrare nel cuore del lavoro concepito appositamente per gli spazi del museo di Orani. La mostra nasce infatti da una residenza che Mona Hatoum ha svolto in Sardegna, durante la quale ha esplorato il territorio, le culture locali e le pratiche artigianali dell’isola, elementi poi confluiti nelle opere esposte. Curata da Giuliana Altea, Antonella Camarda e Luca Cheri, Behind the Seen propone un itinerario che intreccia lavori storici dell’artista e numerose nuove produzioni.

Domenica 8 marzo, invece, alle 15.30, l’Hatha Yoga arriva tra le sale del museo trasformando la visita in un’esperienza immersiva tra corpo e arte. Un invito a vivere il museo con nuovi sensi. I partecipanti saranno guidati da Angela Bertocchi, insegnante qualificata di Hatha Yoga. Non solo potranno svolgere la lezione ma potranno visitare gli spazi della collezione permanente.

