VaiOnline
Mostre.
01 marzo 2026 alle 02:37

Mona Hatoum guida i visitatori al Museo Nivola  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Questa sera, alle 16, a Orani il Museo Nivola ospita “An Eye Behind the Seen”, una visita speciale alla mostra “Behind the Seen” guidata dall’artista Mona Hatoum. A un giorno dalla chiusura dell’esposizione, l’artista accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento del progetto, in dialogo con Marco Loi.

L’iniziativa offre ai visitatori l’occasione di entrare nel cuore del lavoro concepito appositamente per gli spazi del museo di Orani. La mostra nasce infatti da una residenza che Mona Hatoum ha svolto in Sardegna, durante la quale ha esplorato il territorio, le culture locali e le pratiche artigianali dell’isola, elementi poi confluiti nelle opere esposte. Curata da Giuliana Altea, Antonella Camarda e Luca Cheri, Behind the Seen propone un itinerario che intreccia lavori storici dell’artista e numerose nuove produzioni.

Domenica 8 marzo, invece, alle 15.30, l’Hatha Yoga arriva tra le sale del museo trasformando la visita in un’esperienza immersiva tra corpo e arte. Un invito a vivere il museo con nuovi sensi. I partecipanti saranno guidati da Angela Bertocchi, insegnante qualificata di Hatha Yoga. Non solo potranno svolgere la lezione ma potranno visitare gli spazi della collezione permanente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 