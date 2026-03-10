Molestie a donne e bambine, paura nelle strade del centro 

Molestie e gesti osceni rivolti ad alcune donne che passeggiano, addirittura davanti a delle bambine, ma anche qualche presunta aggressione fisica che sarebbe accaduta nelle ultime settimane ad alcuni clienti di pub della zona. È quanto segnalano gli abitanti e i frequentatori di via Portoscalas e del Corso Vittorio Emanuele che denunciano le angherie di un giovane (secondo quanto raccontato dai testimoni non italiano) che avrebbe aggredito con parolacce e atti osceni le donne della zona.

L’ultimo episodio sarebbe avvenuto lunedì, quando l’uomo (con un cappellino) ha incrociato una donna con la bambina di 10 anni. Prima avrebbe rivolto loro un gesto sconcio, poi quando madre e figlia hanno tirato dritto spaventate, avrebbe tirato loro un oggetto per poi andarsene. Il tutto, per fortuna, davanti alle telecamere di alcune attività che hanno ripreso l’accaduto.

Ma quella di lunedì non sarebbe stato l’unico episodio. Stando a quanto raccontano gli abitanti della zona è già da qualche tempo che le donne vengono molestate dalla stessa persona che avrebbe anche picchiato un giovane che usciva da un pub. Non c’è ancora nessuna denuncia, anche se le vittime avrebbero subito chiamato i carabinieri. (fr.pi.)

