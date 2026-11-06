«Molestata per strada da un maniaco» 

Una passeggiata serale come tante, poi l’aggressione sessuale. È quanto racconta una giovane di Monserrato che nella notte tra giovedì e venerdì è stata molestata da uno sconosciuto mentre rientrava a casa insieme a un’amica. Una vicenda che ha suscitato preoccupazione e che ora è al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine. Per l’episodio è stata presentata una denuncia e sono già partite le verifiche.

Il racconto

«Eravamo fuori per la nostra solita passeggiata serale, stavamo rientrando», racconta L.M., 26 anni. «Quando siamo arrivate in via Vitruvio abbiamo notato una persona dietro di noi. A un certo punto questo individuo mi ha palpato. Ci siamo girate entrambe e siamo rimaste scioccate». Secondo il suo racconto, tutto sarebbe accaduto nel giro di pochi secondi. «La mia amica mi ha chiesto addirittura se lo conoscessi. Io ero semplicemente sconvolta». Dopo la molestia, l’uomo se n’è andato senza dire nulla. «All’inizio si è allontanato piano piano. Noi gli abbiamo detto che l’avevamo visto in faccia e allora ha accelerato il passo, abbiamo provato a rincorrerlo ma è riuscito a scappare».

La ragazza fornisce anche una descrizione del molestatore: «Era alto più o meno un metro e ottanta, sui 25/30 anni, molto magro, con capelli scuri e carnagione chiara. Era vestito completamente di nero». Più dell’aspetto fisico, a colpirla sarebbe stato il comportamento. «Sembrava non stesse neanche capendo cosa stesse facendo. Mi ha dato una sensazione davvero inquietante». La giovane ha sporto denuncia nelle ore successive all'accaduto. «Spero che riescano a identificarlo», afferma. «È scioccante che anche a Monserrato possano succedere cose simili, mi auguro che quest’uomo venga rintracciato e che episodi del genere non si ripetano».

Le indagini

Sul caso sono già in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Il comandante della Polizia locale, Mauro Soru, conferma che le verifiche sono partite nelle ore successive alla segnalazione. «Abbiamo già iniziato a salvare e verificare le immagini degli impianti di videosorveglianza: ci sono delle telecamere e verificheremo i movimenti dell’individuo. Ci vorrà qualche giorno, il range è ampio e la zona richiede una verifica approfondita, soprattutto perché il fatto è avvenuto di sera. Stiamo proseguendo con le indagini».

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