VaiOnline
Hockey su ghiaccio.
23 febbraio 2026 alle 00:33

Miracle… a Milano: oro agli usa, trump esulta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MILANO. Miracle... a Milano! A 46 anni dalla partita passata alla storia con l'Unione Sovietica (e raccontata nel film “Miracle”, gli Stati Uniti hanno conquistato di nuovo un oro olimpico battendo il Canada 2-1: Jack Hughes ha segnato il golden gol dopo tre tempi in cui nessuna delle due squadre si è risparmiata e i giocatori della NHL, che compongono interamente le due formazioni, hanno dato spettacolo per 62 minuti. Si chiude così il torneo maschile di Milano Cortina, con un argento che i canadesi si fanno mettere al collo come fosse un cappio, tra teste basse, sguardi spenti e strette di mano solo dovute. Più di una partita: «Ciò che ogni americano e canadese guarda da bambino, è l'apice di questo sport», aveva detto prima di scendere in campo l'attaccante Usa Matthew Tkachuk.

In campo anche Trump

«Congratulazioni alla nostra grande squadra di hockey. Hanno vinto l'oro! Che partita», il commento dopo il successo del presidente Donald Trump, che, assente, la partita l'ha guardata in tv. All'inizio della settimana anche la femminile, in una partita gemella, ha battuto il Canada, sempre nell'overtime, e tutte si sono recate all’Arena Santa Giulia a sostenere il capitano Auston Matthews e la sua squadra. Anche Mikaela Siffrin, medaglia d'oro nello speciale, non è mancata. In tribuna d'onore, anche i ministri Andrea Abodi e Matteo Salvini e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

La sfida: il Canada attacca in un pressing costante (a fine partita si contano 42 tiri in porta contro i 28 degli Usa) , nel secondo tempo il nervosismo sale, gli Usa sono in vantaggio e il pareggio arriva a 2’ dalla fine del secondo tempo con Makar Cole. Si va all'overtime, l'oro dell'hockey si decide al golden gol. In campo solo un portiere e tre giocatori per squadra per il tempo supplementare da 20 minuti, ma ne bastano 2 a Hughes per segnare. Il campione Usa finisce con la bandiera a stelle e strisce sule spalle e una bocca malconcia: ha sacrificato un dente per l'oro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 