Miracle… a Milano: oro agli usa, trump esulta 

MILANO. Miracle... a Milano! A 46 anni dalla partita passata alla storia con l'Unione Sovietica (e raccontata nel film “Miracle”, gli Stati Uniti hanno conquistato di nuovo un oro olimpico battendo il Canada 2-1: Jack Hughes ha segnato il golden gol dopo tre tempi in cui nessuna delle due squadre si è risparmiata e i giocatori della NHL, che compongono interamente le due formazioni, hanno dato spettacolo per 62 minuti. Si chiude così il torneo maschile di Milano Cortina, con un argento che i canadesi si fanno mettere al collo come fosse un cappio, tra teste basse, sguardi spenti e strette di mano solo dovute. Più di una partita: «Ciò che ogni americano e canadese guarda da bambino, è l'apice di questo sport», aveva detto prima di scendere in campo l'attaccante Usa Matthew Tkachuk.

In campo anche Trump

«Congratulazioni alla nostra grande squadra di hockey. Hanno vinto l'oro! Che partita», il commento dopo il successo del presidente Donald Trump, che, assente, la partita l'ha guardata in tv. All'inizio della settimana anche la femminile, in una partita gemella, ha battuto il Canada, sempre nell'overtime, e tutte si sono recate all’Arena Santa Giulia a sostenere il capitano Auston Matthews e la sua squadra. Anche Mikaela Siffrin, medaglia d'oro nello speciale, non è mancata. In tribuna d'onore, anche i ministri Andrea Abodi e Matteo Salvini e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

La sfida: il Canada attacca in un pressing costante (a fine partita si contano 42 tiri in porta contro i 28 degli Usa) , nel secondo tempo il nervosismo sale, gli Usa sono in vantaggio e il pareggio arriva a 2’ dalla fine del secondo tempo con Makar Cole. Si va all'overtime, l'oro dell'hockey si decide al golden gol. In campo solo un portiere e tre giocatori per squadra per il tempo supplementare da 20 minuti, ma ne bastano 2 a Hughes per segnare. Il campione Usa finisce con la bandiera a stelle e strisce sule spalle e una bocca malconcia: ha sacrificato un dente per l'oro.

