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Sant’Elia.
17 marzo 2026 alle 00:19

Minacce continue alla madre per avere più soldi  La donna denuncia il figlio che finisce in carcere 

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Nell’ultimo anno aveva trasformato la vita della madre in un incubo: violenze psicologiche, minacce, insulti e continue richieste di soldi. E la donna ha subito in silenzio per amore del figlio 24enne, nella speranza che qualcosa potesse cambiare. Ma la situazione è se possibile peggiorata. Così la vittima ha deciso di fare un passo doloroso: raggiungere la stazione dei carabinieri di San Bartolomeo e denunciare il figlio. I militari hanno raccolto la querela e avviato le indagini. E ora, al termine degli accertamenti, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, eseguita dai carabinieri che hanno accompagnato il giovane nel penitenziario di Uta. In questi giorni ci sarà l’udienza di convalida.

La paura

Una vicenda dolorosa e delicata (a tutela della vittima, la madre del ragazzo, il giornale non pubblica il nome dell’arrestato) quella che hanno dovuto gestire i militari di San Bartolomeo. La madre, 61 anni, ha avuto in casa il giovane figlio. E quell’appartamento, a Sant’Elia, si è trasformato nel teatro di tante violenze psicologiche. La donna ha denunciato tutto alcuni mesi fa, avviato le indagini e portando così all’ordinanza della misura cautelare per mettere fine alle condotte pericolose del giovane finito sotto accusa. Anche perché l’escalation non sembrava terminare. Anzi, si iniziava anche ad aver paura che la situazione potesse degenerare. Ora il 24enne è in carcere. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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