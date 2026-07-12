Mille passeggeri sui bus per le spiagge 

Oltre mille passeggeri in una settimana, con picchi di 150 bagnanti al giorno saliti a bordo degli autobus elettrici per raggiungere il mare.

È questo il primo positivo bilancio della linea per le spiagge attiva dal 4 luglio, numeri che confermano l’utilità del servizio sperimentale del Ctm finanziato dal Comune con parte dei proventi dell’imposta di soggiorno. E Mari Pintau, insieme a Kal’e Moru, si confermano le mete più ambite di giovani e turisti.

Il boom

I dati riferiti ai primi viaggi verso le spiagge quartesi certificano il successo della nuova linea. Il 4 luglio, primo sabato di attivazione del servizio, la linea ha trasportato un centinaio di passeggeri - fanno sapere dal Ctm - con punte sino a 150 al giorno nel corso della prima settimana di servizio.

«Il servizio si sta rivelando molto apprezzato: da un lato dai quartesi e dai turisti che possono usufruire del bus grazie anche ai parcheggi disponibili in via Beethoven», spiega il presidente dell’azienda di trasporto Fabrizio Rodin, «dall’altro dai cagliaritani e dai turisti che utilizzano la linea PF, con cui il servizio si incrocia alla fermata Margine Rosso, ampliando così le possibilità di spostamento verso il litorale».

Il Ctm

La maggior parte dei passeggeri utilizza il servizio per Mari Pintau e Kal’e Moru, circa 20 le persone al giorno che su prenotazione - dal giorno prima - scelgono Geremeas. «Questi primi risultati confermano che la sinergia costruita tra il Comune di Quartu e Ctm sta iniziando a dare i suoi frutti», dice Rodin. «Una collaborazione istituzionale che ha permesso di progettare un servizio pensato realmente sulle esigenze del territorio, e che intendiamo continuare a rafforzare nelle prossime settimane. Al momento stiamo ricevendo feedback molto positivi, in particolare su un litorale che riscontra da tempo notevoli difficoltà di parcheggio. Presenteremo questi dati al Comune per le valutazioni congiunte sul servizio. Noi crediamo sia un servizio molto utile».

Il Comune

Per l’assessora comunale ai Trasporti, Romina Mura, «i dati parlano chiaro: la nuova linea per il mare funziona. I quartesi e i turisti scelgono di trascorrere queste calde giornate estive nelle bellissime spiagge di Mari Pintau, Kal’e Moru e Geremeas e, avendone finalmente l’opportunità, ci vanno con i mezzi pubblici resi disponibili da Ctm col progetto finanziato dall'amministrazione. Al momento ci sono i presupposti perché dalla prossima estate il servizio diventi permanente e sia pertanto ricompreso nel contratto di servizi Regione-Ctm». In prospettiva, aggiunge l’assessora Mura, «con l’azienda di trasporto stiamo già ragionando su altri servizi specifici e a chiamata che possano implementare un modello di mobilità sostenibile».

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