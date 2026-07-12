VaiOnline
Litorale.
13 luglio 2026 alle 00:18

Mille passeggeri sui bus per le spiagge 

Linea verso Mari Pintau e Kal’e Moru: il bilancio della prima settimana 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre mille passeggeri in una settimana, con picchi di 150 bagnanti al giorno saliti a bordo degli autobus elettrici per raggiungere il mare.

È questo il primo positivo bilancio della linea per le spiagge attiva dal 4 luglio, numeri che confermano l’utilità del servizio sperimentale del Ctm finanziato dal Comune con parte dei proventi dell’imposta di soggiorno. E Mari Pintau, insieme a Kal’e Moru, si confermano le mete più ambite di giovani e turisti.

Il boom

I dati riferiti ai primi viaggi verso le spiagge quartesi certificano il successo della nuova linea. Il 4 luglio, primo sabato di attivazione del servizio, la linea ha trasportato un centinaio di passeggeri - fanno sapere dal Ctm - con punte sino a 150 al giorno nel corso della prima settimana di servizio.

«Il servizio si sta rivelando molto apprezzato: da un lato dai quartesi e dai turisti che possono usufruire del bus grazie anche ai parcheggi disponibili in via Beethoven», spiega il presidente dell’azienda di trasporto Fabrizio Rodin, «dall’altro dai cagliaritani e dai turisti che utilizzano la linea PF, con cui il servizio si incrocia alla fermata Margine Rosso, ampliando così le possibilità di spostamento verso il litorale».

Il Ctm

La maggior parte dei passeggeri utilizza il servizio per Mari Pintau e Kal’e Moru, circa 20 le persone al giorno che su prenotazione - dal giorno prima - scelgono Geremeas. «Questi primi risultati confermano che la sinergia costruita tra il Comune di Quartu e Ctm sta iniziando a dare i suoi frutti», dice Rodin. «Una collaborazione istituzionale che ha permesso di progettare un servizio pensato realmente sulle esigenze del territorio, e che intendiamo continuare a rafforzare nelle prossime settimane. Al momento stiamo ricevendo feedback molto positivi, in particolare su un litorale che riscontra da tempo notevoli difficoltà di parcheggio. Presenteremo questi dati al Comune per le valutazioni congiunte sul servizio. Noi crediamo sia un servizio molto utile».

Il Comune

Per l’assessora comunale ai Trasporti, Romina Mura, «i dati parlano chiaro: la nuova linea per il mare funziona. I quartesi e i turisti scelgono di trascorrere queste calde giornate estive nelle bellissime spiagge di Mari Pintau, Kal’e Moru e Geremeas e, avendone finalmente l’opportunità, ci vanno con i mezzi pubblici resi disponibili da Ctm col progetto finanziato dall'amministrazione. Al momento ci sono i presupposti perché dalla prossima estate il servizio diventi permanente e sia pertanto ricompreso nel contratto di servizi Regione-Ctm». In prospettiva, aggiunge l’assessora Mura, «con l’azienda di trasporto stiamo già ragionando su altri servizi specifici e a chiamata che possano implementare un modello di mobilità sostenibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lo strazio dei parenti di Cecconi «Il paradiso ha preso un angelo»

I due amici, senza documenti, identificati dopo alcune ore  dalla proprietaria della 500 che il 46enne voleva acquistare 
Angelo Cucca
La tragedia

Emigrata di Lanusei annega nel mare di Orrì davanti alle tre figlie

Lucia Aresu era tornata dalla Francia per trascorrere un periodo di vacanza 
Roberto Secci
Il fatto

Terrore a Cagliari, spara all’istruttrice che l’aveva rifiutato

La donna e un’amica riescono a fuggire Il 52enne si toglie la vita fuori dalla palestra  
Roberto Carta
Negli anni investiti oltre 50 milioni di fondi regionali

Salvini sui treni veloci: «Sardegna più vicina agli standard nazionali»

Il ministro sul test Cagliari-Olbia con l’Atr 465 in viaggio a 150 all’ora  
Alessandra Carta
Il caso

FdI attacca Ranucci, la redazione lo difende

Lettera ai Pm. La replica: «Sciacallaggio contro il giornalismo libero»  