Milan e Juventus sono troppo per Udinese e Lecce 

Roma. La Roma scivola a -4 ma Gasperini apprezza la rimonta che vanifica la prestazione scintillante del Napoli per un 3-3 finale che entusiasma gli spettatori, in linea con i progressi delle italiane di Champions. Il pari piace un po’ meno ad Allegri che si lascia andare a dichiarazioni sulla scorsa stagione della Roma e la qualificazione in Champions, che ora potrebbero finire all’esame della Procura della Figc.

Ad agganciare i giallorossi è il Milan, che dopo il tracollo in Europa batte 2-0 l’Udinese con le reti di Pulisic e Hutchinson e ritrova morale almeno in campionato. Ancora pollice verso per i bianconeri friulani, fermi da settimane a quota 4. Importante vittoria esterna per la Juve che dimentica il ko con la Lazio battendo facilmente il Lecce e portandosi al sesto posto. Per Spalletti è una rinfrancante boccata di ossigeno. Sprizza gioia anche Daniele De Rossi dopo il successo sofferto che proietta il Genoa in zona salvezza e lascia il Venezia malinconicamente all'ultimo posto.

La Juve cancella l’incubo del tracollo con la Lazio e la delusione del pari col Rennes conquistando tre punti preziosi in casa del Lecce. La qualità maggiore dell’organico fa la differenza e Spalletti trae buone indicazioni dalla coppia Kolo Muani-Woltemade. Grande protagonista Douglas Luiz che prima confeziona l’assist per l’inserimento felice di McKennie, poi raddoppia con un tiro preciso sui cui però Falcone non è impeccabile. Sospiro di sollievo per De Rossi che blinda la sua panchina con un successo chirurgico sul Venezia propiziato da una perla dell’ex Ellertsson. Ora i liguri agganciano il Monza a 7 punti mentre per il Venezia è notte fonda anche con Nicola in panchina.

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