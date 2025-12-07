Microcitemico, domani un sit-in di protesta 

«La politica regionale fermi il trasferimento del Microcitemico all'Arnas Brotzu e ponga attenzione al passaggio del Marino di Alghero all'Asl Sassari». Lo sollecita la Uil Fpl che, contro i due trasferimenti, ha deciso di mobilitarsi.

Domani alle 10 si terrà un sit-in sotto il Consiglio Regionale per «fermare questo grave errore – sottolineano Massimo Marceddu e Fabio Sanna della segreteria regionale e di area vasta della Uil Fpl, e Mariangela e Oscar Campus della segreteria territoriale Uil Fpl Sassari – chiedendo che venga rivista la legge regionale relativa al trasferimento dei presidi ospedalieri». Per i sindacalisti «è inaccettabile che si attui un’azione del genere, contrariamente alla volontà pressoché unanime dei lavoratori del Microcitemico, incorporando un presidio con vocazione territoriale e di cronicità in un polo di alta specializzazione ospedaliera. Il rischio è che, se passerà all’Arnas Brotzu, si generi un ulteriore esodo di sanitari facendo della struttura una scatola vuota».

Allo stesso modo, la Uil Fpl esprime «forte preoccupazione per il destino dell’ospedale Marino di Alghero, interessato da un trasferimento all’Asl di Sassari, privo di una reale progettualità sanitaria». Nel caso di un trasferimento, secondo il sindacato, la struttura rischia un ridimensionamento a causa della mancanza di anestesisti, che resterebbero in carico all’Aou.

