Mezzo milione per rifare la rete fognaria 

Via libera al progetto per la riqualificazione della rete fognaria in via Seruci. Un intervento da poco meno di mezzo milione di euro che interesserà le palazzine della strada a due passi dal mercato di via Quirra.

Non solo. Nel progetto sono inseriti, oltre al completo rifacimento del sistema fognario esterna a ciascuno dei quattro edifici, la posa dei nuovi pozzetti prefabbricati in calcestruzzo e la realizzazione dei marciapiedi.

I lavori esecutivi sono stati approvati in una delle ultime riunioni della giunta comunale. Nel progetto viene specificato che l’intervento partirà dalla base delle diverse colonne di scarico fino al collegamento alla rete pubblica già esistente in via Seruci. Saranno realizzate tutte le nuove tubazioni all’interno dei cortili delle palazzine comunali. Durante i sopralluoghi, il personale della società incaricata dei lavori ha potuto attestare il pessimo stato della rete idrica in particolare nelle palazzine al numero 3 e 5.

