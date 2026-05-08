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Sestu
09 maggio 2026 alle 00:50

Mezza maratona, la 57enne Ferru  regina d’Europa 

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Nella testa e nelle gambe, sempre la stessa voglia di correre e vincere. È oro per Roberta Ferru, sestese, 57 anni, ai campionati europei master di mezza maratona a Catania. «È stata una bellissima esperienza partecipare ai campionati europei master, un’emozione unica. Nel 2015 qui vinsi la medaglia d'argento, ora da master 55 mi sono portata a casa la medaglia d'oro. Sono partita subito in testa e l’ho tenuta, non era difficile. Quest’anno comunque ho tanti motivi di festeggiare, compio 50 anni di carriera». Un percorso che l’ha vista conquistare tante medaglie, e correre migliaia e migliaia di chilometri su pista, strada e cross, in tutta Italia. «Da piccola ero una bambina molto, come si direbbe oggi, iperattiva. Non stavo mai ferma, è questo che mi ha conquistato della maratona. E oggi amo sempre le sfide. Mi alleno tutti i giorni. Il segreto non sono le gambe, ma la testa». Il prossimo obiettivo è vicino: «I campionati italiani di mezza maratona master a ottobre», conclude Ferru. (g. l. p.)

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