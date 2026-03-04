Meno tre al derby che può decidere lo scudetto 

Tre giorni al match che può decidere lo scudetto e a Milano si respira già aria di super derby tra Milan e Inter.

I nerazzurri dopo lo 0-0 di Como in Coppa Italia hanno ripreso ad allenarsi iniziando a preparare il confronto con i rossoneri. Per l’allenatore Chivu servirà qualcosa in più dal reparto offensivo rispetto alle partite recenti: l’ultima rete firmata da una punta risale alla trasferta di Bodo, in Norvegia, grazie a Pio Esposito. Poi più nulla, con Thuram che addirittura è a una sola rete segnata nelle ultime 14 partite. La situazione è resa ancora più delicata dall’assenza del capitano Lautaro, che nella migliore delle ipotesi dovrebbe rientrare il 22 marzo per la sfida contro la Fiorentina. Per questo il possibile recupero di Bonny è importante in vista della stracittadina. Per la squadra oggi è previsto un giorno di riposo prima della rifinitura. Contro il Milan l’Inter non vince da sei partite: la striscia più lunga senza successi dal periodo tra il 2002 e il 2005, quando i nerazzurri arrivarono a dieci gare consecutive senza successi. Tre sconfitte di fila invece non si verificano dal 2010-11. L’ultimo successo, il 22 aprile 2024, consegnò all’Inter la matematica certezza del ventesimo scudetto.

Nei rossoneri pochi i dubbi per la formazione titolare. Modric sarà la guida per provare l’impresa, mentre sono da valutare le condizioni di Bartesaghi uscito acciaccato dalla partita di Cremona (risentimento al flessore della coscia destra): al momento sulla fascia sinistra è favorito Estupinan. Certa l’assenza almeno per un mese di Gabbia. In difesa spazio quindi a Tomori, De Winter e Pavlovic. «Sogno scudetto? C’è sempre, si vive di sogni», ha detto il centrocampista Ricci, «un derby va approcciato in maniera perfetta, specie contro questa Inter. Il nostro obiettivo è riportare il club in Champions League». Il sogno scudetto dipenderà solo dal derby, perché in caso di sconfitta a -13 dai nerazzurri diventerà irrealizzabile

RIPRODUZIONE RISERVATA