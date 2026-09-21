Memorial di ciclismo, applausi e commozione 

Applausi, entusiasmo alle stelle e anche commozione a Monserrato per l’appuntamento di domenica con il Gran Premio Ciclistico Estate Monserratina, dedicato alla memoria di Ignazio e Luca Argiolas e Giorgio Serreli – morti in un tragico incidente stradale nel 2020 – e organizzato da Gino Mameli nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Il temuto maltempo ha portato diversi iscritti a rinunciare alla trasferta, riducendo la partecipazione a una trentina di atleti. È stata comunque una festa di sport, in una città da sempre considerata tra le storiche capitali del ciclismo sardo. A dare il via alla gara è stato il vicesindaco Saverio De Roma, affiancato dai familiari dei commemorati. A vincerla è stato Eros Piras capace di prendere subito vantaggio mentre il gruppo ha progressivamente rinunciato a ricucire il distacco. La manifestazione chiude il trittico Giemme, circuito che aveva già toccato Donori e Quartu.

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