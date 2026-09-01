Memorial di calcio a 5 per Nicola Laconi 

Il ricordo di Nicola Laconi torna a vivere attraverso lo sport, l’amicizia e la comunità. La famiglia organizza il primo Memorial di calcio a 5 “Nicola Laconi”, manifestazione nata per rendere omaggio a Nicola (scomparso nel 2024) e alle sue grandi passioni, dal mondo delle due ruote al calcio.

Dopo il rinvio dell’appuntamento inizialmente previsto per lo scorso luglio (in quel momento il paese era in lutto per la morte di Marco Lonis, vittima di un incidente stradale nella strada verso Mandas), è stata fissata la nuova data.

Il Memorial si svolgerà sabato 12 settembre a partire dalle 17,30 al campo comunale di Senorbì per ricordare Nicola attraverso lo sport e quei valori di amicizia e condivisione che rappresentano il filo conduttore della manifestazione. In campo scenderanno amici, conoscenti e appassionati per un pomeriggio di calcio a 5 nel segno della memoria. Ma l’appuntamento vuole essere anche un momento di incontro aperto a tutti coloro che vorranno partecipare al ricordo di Nicola. Ci sarà un punto ristoro con panini, patatine e bevande per accompagnare il momento di convivialità all’interno dell’impianto sportivo comunale.

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