VaiOnline
Summit.
23 novembre 2025 alle 00:42

Meloni sta con Donald Crosetto: «Piano duro» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

JOHANNESBURG. Gli Stati Uniti sono necessari per arrivare a una soluzione. Il piano Trump è una base su cui lavorare, e ha il merito di mettere per la prima volta nero su bianco una serie di questioni: alcuni aspetti sono migliorabili, ma altri già oggi sarebbero accettabili dagli ucraini. Ne è convinta Giorgia Meloni, sicura che l'accelerazione impressa da Washington per mettere fine al conflitto sia un'occasione da non perdere. La premier lo ha ribadito agli interlocutori nei diversi confronti avuti ieri a margine del G20 a Johannesburg. «L'Italia - ha detto durante i lavori del G20 - è pronta a collaborare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta». Ma per il ministro della Difesa Guido Crosetto alcuni punti sono «inaccettabili» e giudica il piano «molto duro nei confronti dell'Ucraina» anche se rappresenta «il punto di inizio di una trattativa che tutti auspichiamo e per la quale tutti dobbiamo impegnarci senza tregua».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis