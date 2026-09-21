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Centrodestra.
22 settembre 2026 alle 00:34

«Meloni e il centrodestra mi seguono» 

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Un post su Instagram per alzare il tono della polemica. Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci lancia l’ennesima provocazione alla premier. «Giorgia Meloni e il centrodestra inseguono Vannacci! Bene l'eliminazione del bollo auto, che era già nel nostro programma (eliminazione tassazione su beni non produttivi); bene anche il tetto degli stranieri in classe, che faceva parte della risoluzione di Futuro Nazionale contro l'islamizzazione delle scuole approvata in Commissione Cultura della Camera a giugno scorso. Ora mi faccio vedere meglio, così non vi perdete nel tentativo di inseguirmi», è il contenuto del messaggio accompagnato da un video in cui indossa la maglia dei Quattro Mori e tiene in mano un ombrello. Il leader di FnV sta per sbarcare a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale in vista del turno suppletivo per la Camera nel collegio Reggio Calabria-Locri del 26 e 27 settembre e continua ad allargare la sua squadra con l'arrivo del deputato siciliano di Forza Italia Tommaso Calderone che porta a 9 il numero dei suoi rappresentanti alla Camera. L'attenzione del generale, però, è concentrata sulla sfida reggina che si è resa necessaria dopo le dimissioni del forzista Francesco Cannizzaro ora sindaco di Reggio Calabria.

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