Melbourne, tocca a Sinner 

Una promozione a sorpresa e due bocciature non inattese. Si chiude così il secondo giorno di scuola per l'Italtennis all'Open d'Australia, mentre nella notte sono scesi in campo i migliori azzurri e in particolare (alle 9 di stamattina) è atteso Jannik Sinner.

La sorpresa

È Francesco Maestrelli, proveniente dalle qualificazioni, a superare di slancio l'esame di ammissione battendo in rimonta (6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1) il più quotato ed esperto francese Terence Atmane, domolito con 28 ace. Per il pisano, 141 al mondo, ex portiere delle giovanili del Pisa dal cognome illustre nel calcio (solo un’omonimia) ci sarà ora una vera prova di maturità, dove lo aspetta Novak Djokovic, apparso in ottima forma nel suo successo sullo spagnolo Martinez in tre set: 6-3, 6-2, 6-2. «I sogni hanno un sapore meraviglioso, ho sempre sognato questo momento», ha detto l’azzurro. «Non mi sarei neanche immaginato prima vittoria Slam al quinto set. Ero un pochino preoccupato per la questione fisica, però penso di esserne uscito alla grande». Adesso c’è Nole, che ieri ha infilato la vittoria n. 100 agli Australianb Open: «Quando me lo hanno detto chi sarebbe stato il mio avversario mi sono un po' emozionato. È un giocatore proibitivo sulla carta, però io la interpreterò come un'altra occasione per crescere come tennista», ha ammesso Maestrelli. «Questo è sicuramente il mio campo preferito», ha invece detto il fuoriclasse serbo. «Ho inviato il segnale giusto, per me e gli avversari», ha dichiara dopo il match alla Rod Laver Arena, dove sogna di poter giocare la finale l'1 febbraio e magari centrare il 25° titolo slam. Il pirmo ostacolo, per ora, è Mastrelli.

Gli altri match

Si sono invece arresi in tre set sia Matteo Arnaldi, sia Mattia Bellucci, messi a confronto con due virtuosi della racchetta come Andrey Rublev e Casper Ruud. Tra i big impegnati oggi, turno superato facilmente per Daniil Medvedev ed Alex De Minaur, mentre si è dovuto ritirare (crampi quando era sotto due set a uno contro Borges) il canadese Felix Auger Aliassime.

Capelli rossi

Nel tabellone femminile passano il turno Iga Swiatek, Mirra Andreeva e Coco Gauff, scesa in campo con una bella chioma rossa («C'è un altro tennista qui che con capelli così va alla grande...», ha scherzato). A proposito, grande attesa per l'esordio di Sinner contro il francese Hugo Gaston, in una giornata in cui per l'Italia erano impegnati nella notte anche Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto.

