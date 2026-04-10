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11 aprile 2026 alle 00:28

Medde ancora iridata nella tavola Techno 293 

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Teresa Medde firma il terzo titolo in carriera a Foça, dove si è concluso il Campionato del Mondo Techno 293 e Plus. Dalla Turchia tutta la squadra sarda torna con un bel bottino di medaglie. «È stata una regata un po’ sfortunata per quanto riguarda le condizioni meteo perché per quasi due giorni interi non abbiamo regatato, a causa dell’assenza del vento», esulta la campionessa iridata del Windsurfing Club Cagliari. «Sono molto soddisfatta dell’aspetto in acqua perché sono riuscita a conquistare per la terza volta il primo posto mondiale. È stata una bella settimana». Ottime prestazioni anche per i compagni di squadra, Davide Zucca (4° tra gli Under 17 maschile) si gioca, con il compagno di circolo Francesco Cao, campione italiano in carica, la qualificazione per le Olimpiadi giovanili. Quarti anche Vanina Bruni tra le Under 19 e Sasha Porcu (Club Nautico Arzachena), una delle giovani promesse del Windsurf nazionale, tra gli Under 15.

Europeo formula Wing

A Napoli si concluderà domani il campionato europeo formula Wing, e Maddalena Spanu è seconda dietro la francese Vania Picot. La giovane l’oristanese del progetto Young Azzurra (Yacht Club Costa Smeralda) oggi correrà nella gold fleet per cercare di riprendersi il primato dopo un anno sempre al vertice.

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