Mazzitelli: in casa possiamo vincere contro chiunque 

Al Torneo Manlio Selis brilla la stella di Luca Mazzitelli. Ieri a Budoni durante la presentazione della 29ª edizione della manifestazione di calcio Under 14, di scena in Gallura dal 30 aprile al 3 maggio con finalissima a Olbia, il giocatore del Cagliari ha ricevuto il premio “Ragazzi del Selis”.

Tra i talenti che hanno calcato i campi del torneo - e tra questi pure Marco Palestra, compagno di squadra di Mazzitelli in rossoblù - c’è il mediano romano: era il 2008, e Mazzitelli era in gara con la Roma che in quella squadra vantava anche Alessio Romagnoli. Il centrocampista classe 1995 ha trovato un attimo per presenziare a Budoni in un momento delicato per il suo club, determinato a salvare la Serie A. «Mancano cinque partite, adesso siamo concentrati sul fare punti alla prossima in casa, dove sappiamo che possiamo vincere contro chiunque: con l’Atalanta, che dall’arrivo di mister Palladino ha trovato un bel passo, sarà una gara difficile, ma a questo punto del campionato lo sono tutte», dice Mazzitelli.

Il rush finale

«Le squadre in lotta siamo queste. Noi abbiamo il destino nel nostre mani, per cui proveremo ad andarci a prendere i punti che servono per raggiungere l’obiettivo», ha aggiunto. Dunque i ricordi del Selis. «Per la formazione di un giovane è un torneo importante, di quelli che ti lasciano la possibilità di sognare e confrontarti in un contesto internazionale», ha raccontato Mazzitelli al microfono del conduttore della presentazione, il giornalista di Prime Alessandro Alciato. Infine la crisi della Nazionale, a proposito della quale per rilanciare il movimento il rossoblù suggerisce: «Bisogna lavorare su tecnica e fondamentali e non essere attaccati ai risultati già in giovane età».

Gli altri premi

Prima di Mazzitelli, premiato dal consigliere regionale Roberto Li Gioi, tifosissimo del Cagliari, sono state premiate Valentina Giacinti del Como e Katja Schroffenegger della Ternana (ex aequo Migliore giocatrice donna), Emilie Haavi della Roma (Leggenda femminile) e Alessio Tacchinardi e Michele Padovano (ex aequo Leggenda italiana); per il Miglior settore giovanile professionistico l’Espanyol de Barcelona e tra i dilettanti il Milton Soccer, e per il giornalismo sportivo Francesca Benvenuti di Mediaset e Marco Nosotti e Francesco Cosatti di Sky.

Quanto ai dieci gironi del Selis, in cui si affronteranno 40 squadre provenienti da 10 Paesi (tra cui i campioni in carica del Flamengo), il Cagliari è nel gruppo G con Genk, Club Olimpico Romano e Latte Dolce, mentre la Torres (girone H) se la vedrà con Liverpool, Milton Magic e Pirri. Presentati a Budoni anche la Selis Hope Cup e il 1° Torneo Internazionale Manlio Selis Women, che si giocherà a dicembre.

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