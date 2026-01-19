VaiOnline
Dopo 23 anni
20 gennaio 2026 alle 00:18

Maxim Vengerov e Polina Osetinskaya sabato al Lirico 

Sabato alle 19 (turno B) è in programma, in un’unica serata davvero imperdibile, l’esibizione del celebre virtuoso del violino Maxim Vengerov che ritorna a Cagliari dopo 23 anni (ultime esibizioni: maggio 2002, febbraio e novembre 2003). Prediletto da Mstislav Rostropovich, Maxim Vengerov è ancora uno dei talenti violinistici più interessanti, balzato alla ribalta giovanissimo e già compagno di viaggio di grandi direttori, da Zubin Mehta a Daniel Barenboim. Maxim Vengerov si esibisce in duo con la pianista russa Polina Osetinskaya, classe ‘75, applaudita in tutto il mondo.

Il programma musicale prevede: Sonata n. 3 in sol minore per violino e pianoforte op. 137 D. 408 di Franz Schubert; Sonata in Sol maggiore per violino e pianoforte op. 134 di Dmitrij Šostakovič; Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte op. 108 di Johannes Brahms. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa compreso l’intervallo.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, giovedì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio.

