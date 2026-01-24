Maxi bonifica all’alba: rimossa da via Sanna la discarica abusiva  

Maxi intervento di bonifica, ieri all’alba, in via Sanna, nel rione di Santa Teresa. Rimosse, per iniziativa del Comune, tonnellate di rifiuti e materiali ingombranti abbandonati in strada e sui marciapiedi ormai da diverse settimane. La grave situazione di degrado era stata segnalata a più riprese dalla consigliera Alessandra Zedda (Lega-Anima di Sardegna).

Giovedì sera, durante l’ultimo Consiglio della Municipalità, l’assessora all’Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, aveva illustrato i contenuti e le novità del nuovo bando 2026 per la raccolta differenziata. Numerose le domande da parte dei consiglieri pirresi rivolte all’assessora, che ha ascoltato con attenzione, rispondendo poi a tutti in maniera dettagliata. «L’incontro è stato sicuramente positivo», riferisce soddisfatta la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «e la notizia dell’avvio del nuovo appalto ha suscitato in noi speranza al fine di contrastare questi fenomeni di inciviltà che costano caro alle tasche dei cittadini onesti. Sicuramente serve maggiore severità per chi abbandona rifiuti. Spero quindi che il nuovo sistema di tracciamento riporti maggiore equità, facendo sentire ogni cittadino parte di una comunità curata».