Massolin è già in Sardegna: «Sono pronto per giocare» Idea Ivanović per l’attacco 

Arriva proprio dall’Inter l’ultimo (per ora) acquisto del Cagliari. Da ieri sera in Sardegna, Yanis Massolin, francese, classe 2002, è il centrocampista che sperava di avere Fabio Pisacane per variare le soluzioni. Un profilo particolarmente apprezzato, peraltro, dall’allenatore rossoblù e sul quale si è esposto in prima persona spingendo, dunque, per il suo arrivo.

«Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e di scendere in campo. Questa è per me un’opportunità importante e darò tutto me stesso», le sue prime parole appena sbarcato all’aeroporto di Elmas. Reduce da una buona stagione in Serie B con la maglia del Modena, firmerà oggi il trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

È stato ufficializzato ieri, invece, il tesseramento di Riccardo Ciervo e, allo stesso tempo, la cessione al Sassuolo di Sebastiano Esposito. Scambio di prestiti che chiude una volta per tutte il caso dell’estate.

Ultimi tentativi prima della chiusura del mercato, fissata per le 20 di dopodomani. Roberto Gagliardini, 32 anni, svincolato dopo l’ultima esperienza al Verona, è molto più di un’idea, sempre per il centrocampo. Per l’attacco, invece, il Cagliari avrebbe messo nel mirino l’attaccante serbo Mihailo Ivanović del Millwall, che come Winks, dunque, arriverrebbe dalla Championship inglese.

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