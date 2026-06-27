La palermitana trovata morta davanti a casa 

Palermo. «Riuscivi sempre a strapparci un sorriso, ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile»: la Sicilia piange un’altra vittima del sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela dopo Giuseppe Colaianni, originario di Calascibetta, nell’Ennese, morto dopo avere portato in salvo la moglie.

La 42enne Francesca Mannina, figlia di emigrati di Balestrate, in provincia di Palermo, è stata ritrovata senza vita dopo giorni di ricerche. Rimasta intrappolata sulla soglia del proprio appartamento mentre tentava di mettersi in salvo. Uno shock per il marito, che invece era riuscito a scappare in tempo. «Addio, nipotina dal cuore immenso», l’annuncio su Fb dello zio di Francesca, Davide Emma. «L’abbiamo trovata, è senza vita», ha poi confermato il fratello, Pedro Mannina. Francesca risultava dispersa dal 24 giugno, il giorno delle prime e violentissime scosse che avevano investito il Paese, provocando numerose vittime e danni e facendo temere il peggio per decine di migliaia di dispersi.

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