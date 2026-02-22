masnata, solo un pari 

Il recupero della sedicesima giornata definisce la griglia delle qualificate ai playoff nell’Over 55. Le prime cinque squadre dei gironi A e B sono inserite nel girone Oro e si giocheranno il titolo di categoria al termine di nove partite secche con successive semifinali e finalissima. Le altre squadre dei due gironi sono inserite nel raggruppamento Argento con in palio la finale di Supercoppa di categoria.

Nel girone A trionfa la Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare (1-0 sul Cagliari 2007). Al secondo posto si piazza il Real Putzu, nonostante la sconfitta con la Sardachem (terza): per i cagliaritani doppio Schirru e Cabras, i putzesi vanno a segno con Angiargia e Porceddu. Faranno i playoff anche Cooper Band (nonostante il 3-1 patito con l’I. R. Moniaflor) e Okky Villanova, vittoriosa per 3-1 sull’Opes Team. Inutile il 3-2 della Tielle Team sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre: entrambe faranno parte del girone Argento con I. R. Moniaflor, Cagliari 2007 e Opes Team.

Ko indolore

Nel girone B sconfitta indolore della Maccioni Marmi (1-2 col SI. TI. Carbonia, che agguanta il quinto posto): i selargini chiudono al primo posto davanti ai cugini degli Amatori Orione Selargius vittoriosi 2-1 sulla Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 coi gol di Renda e Sotgiu. Il 3-3 con l’Eosol/Car Refinish non compromette il terzo posto del Deximu, mentre gli Ingegneri (0-0 con gli Amatori La Palma) si confermano quarti. Termina a reti bianche tra Lewis Rooms e Nuraghe/Evolvere, inserite nel girone Argento assieme a Sardegna Termale Sardara/E. I. 83, Amatori La Palma e Eosol/Car Refinish.

L’altro torneo

Nell’Over 58 si è disputato il diciannovesimo turno: la solita rete di Vacca non basta alla Masnata Chimici, fermata sull’1-1 dalla Sinnai Conad Superstore. La capolista vede ridursi a un punto il vantaggio su Il Club, che cala la cinquina sulla Myair Svapo grazie alle doppiette di Collu e Maxia e alla rete di Curreli. Il 2-0 sulla De Amicis conferma la Di. Fer. al terzo posto, mentre la Mediterranea R. U. perde 0-2 col Cral Ctm ma resta quarta. Una doppietta di Locci e la rete di Farris consentono alla Polisportiva Sestu di portarsi al sesto posto. Cade clamorosamente La Vernice col Fileferru (5-0), termina in parità (1-1) la sfida di bassa classifica tra Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana e Frama/Beko Service.

