Serie C.
03 febbraio 2026 alle 00:26

Masala: «La squadra c’è alla grande» 

La vittoria con la Ternana in trasferta domenica è stata «importante, ci dà morale e slancio. Servivano tre punti del genere». Alessandro Masala ha 29 anni, è un centrocampista, gioca nella Torres e soprattutto è sassarese: incarna quello spirito «fondamentale» che spinge a dare sempre più del massimo in campo per la squadra del cuore. «Essere profeta in patria spesso è complicato», dice, «ma è una gioia immensa scendere in campo con la maglia della tua città. Sono emozioni impagabili».

Opinioni espresse ieri su Radiolina nella trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu, un’ora di chiacchierata alla presenza dell’allenatore Marco Cossu durante la quale Masala ha indicato l’obiettivo principale della Torres: pensare partite dopo partita e scendere in campo «per provare a vincere, ne abbiamo le possibilità». Intanto ci sono i tre punti colti a Terni: «Per tante gare abbiamo fatto la prestazione ma non abbiamo vinto, stavolta il match è stato diverso. Ci siamo difesi da squadra». Il ritorno di Alfonso Greco ha cambiato tutto. «Conosce gran parte del gruppo e ci ha dato la spensieratezza e la tranquillità che si sono viste in campo. Ci ha ricordato quanto valiamo e quanto possiamo essere determinanti». La classifica «ci dà molta fiducia. Nelle ultime cinque gare il rendimento è da quarta in classifica. La squadra c’è alla grande».

