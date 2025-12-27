Martina Miliddi a Cagliari, serata sold out 

Il suo video dove interpreta la protagonista della nuova canzone di Checco Zalone, lanciata come anticipazione in occasione dell’uscita dell’ultimo film del mattatore pugliese “Buen Camino” in tutte le sale dalla mezzanotte del giorno di Natale, ha fatto il pieno di visualizzazioni e ora Martina Miliddi, talento della danza latino-americana, arrivata al successo con la sua partecipazione ad “Amici” , si esibirà a Cagliari. Appuntamento, alle 18, posti esauriti, al Thotel di via dei Giudicati.

La ballerina cagliaritana (classe 2000) si esibirà nel corso del concerto della band romana Dadaumpa che eseguirà una scaletta di grandi successi degli anni ’60 e ’70 per omaggiare i tempi del grande attore cagliaritano Amedeo Nazzari, a cui l’associazione Isolarte dedica un tributo per ricordare una figura iconica del cinema italiano che ha tenuto alto il nome della Città del Sole e della Sardegna tutta sia a Cinecittà che a Hollywood.

