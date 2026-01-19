VaiOnline
MotoGp.
20 gennaio 2026 alle 00:17

Marquez e Ducati pronti a (ri)vincere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una voglia matta di onorare il suo passato, unita a quella di confermarsi la padrona della MotoGp. Sulle nevi di Madonna di Campiglio “torna in pista” la nuova Ducati Desmosedici GP che si svela in rosso scuro (Rosso Centenario) per festeggiare in questa stagione, la 2026, i cento anni di storia dalla sua fondazione.

A battezzare l'inedita livrea della moto di Borgo Panigale campione del mondo piloti e costruttori un sempre più ambizioso Marc Marquez, che vede in suo fratello Alex del team Gresini il rivale più temibile, ed un Francesco Bagnaia voglioso di mettersi alle spalle i veleni dell'ultimo campionato. La nuova Desmosedici Gp 2026 è rosso opaco, come quello delle origini, da quello della Ducati 60 del 1949, prima moto completa che segnò l'ingresso del marchio italiano tra i costruttori motociclistici, a quello della Gran Sport “Marianna” del 1955, la prima concepita per correre.

Sorridente Marc Marquez: «Mi piace sempre e poi una moto veloce è una moto bella, ovviamente. Questo è il motto. Vedremo come andrà durante i test pre-stagionali. Cercheremo di guidare al meglio per celebrare il centenario come merita». Marquez, da Campiglio, guarda al futuro, anche al 2027 quando cambieranno le regole della MotoGp: «Ducati è la mia prima opzione, stiamo parlando».

Carico in vista della prossima stagione anche Bagnaia in sella ad una Ducati (per l'ottava anno fra team Pramac e ufficiale) animata dalla voglia di primeggiare ancora per allungare la straordinaria striscia di successi, con gli ultimi 4 titoli piloti e 6 costruttori vinti di fila, per celebrare al meglio il centenario della casa bolognese: «La fame di stare lì davanti mi spingerà molto, l'anno scorso l'ho sofferta parecchio questa cosa e sarà la benzina che mi porterà avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Meteo, guardia alta nell’Isola

Anche oggi allerta rossa della Protezione civile. Due pastori salvati a Urzulei 
l’Emergenza

Il rio Cixerri rompe gli argini, strade e ponti sott’acqua

I problemi maggiori nelle campagne di Siliqua, emergenza a Musei, Domusnovas, Piscinas e Santadi 
Angelo Cucca
Carbonia-Villamassargia.

Quattro cavalli in corsa lungo la Provinciale due

Fabio Murru Maria Grazia Peis
L’emergenza

Urzulei, 2 allevatori isolati Case evacuate in Baronia

Record di precipitazioni in Ogliastra I pastori raggiunti e recuperati nella notte 
Roberto Secci (Ha collaborato Fabio Ledda)
Regione

Nomine Asl, la Giunta reintegra Sensi

Il caso Sassari e il verdetto del Tar: il manager pronto a prendere servizio 
Roberto Murgia
Il delitto di Carbonia

Due indagati per l’omicidio Musu

Un’altra persona è solo sospettata: oggi l’autopsia chiarirà la dinamica 
Francesco Pinna
Roma

«Voleva farla a pezzi e bruciarla»

Per i pm il marito di Federica Torzullo avrebbe premeditato tutto, anche la fuga 