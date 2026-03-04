Marciapiedi trappola 

Le strade trappola colpiscono ancora. Nella tarda mattinata di ieri in via Tharros una donna ha perso l’equilibrio a causa delle condizioni disastrate del marciapiede ed è finita a terra. Dolorante, subito è stata soccorsa da alcuni passanti ma poi è stato chiesto l’intervento del 118. Poco dopo sono intervenuti anche i vigili urbani per verifiche e rilievi.

Non è la prima volta che qualcuno inciampa o cade nei marciapiedi sconnessi con mattonelle ballerine o sampietrini saltati. Numerose le segnalazioni sia per le condizioni delle strade del centro che per quelle della periferia per la presenza di buche e barriere architettoniche.

RIPRODUZIONE RISERVATA