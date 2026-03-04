VaiOnline
Oristano.
05 marzo 2026 alle 00:29

Marciapiedi trappola 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le strade trappola colpiscono ancora. Nella tarda mattinata di ieri in via Tharros una donna ha perso l’equilibrio a causa delle condizioni disastrate del marciapiede ed è finita a terra. Dolorante, subito è stata soccorsa da alcuni passanti ma poi è stato chiesto l’intervento del 118. Poco dopo sono intervenuti anche i vigili urbani per verifiche e rilievi.

Non è la prima volta che qualcuno inciampa o cade nei marciapiedi sconnessi con mattonelle ballerine o sampietrini saltati. Numerose le segnalazioni sia per le condizioni delle strade del centro che per quelle della periferia per la presenza di buche e barriere architettoniche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 