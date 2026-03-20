Marciapiede disastrato, pensionata ferita 

Cade a terra durante il tragitto di rientro dal supermercato e si frattura una gamba. È successo pochi giorni fa nel quartiere di Su Planu, tutto denunciato dal figlio dell’anziana protagonista delle vicenda che punta il dito contro il Comune di Selargius: «Mia madre è caduta rovinosamente a causa delle condizioni disastrose dei marciapiedi di Su Planu, in via Machiavelli, riportando la frattura del perone e ferite alla mano», denuncia il figlio Mario Zucca. «E non è una fatalità, le condizioni di quei marciapiedi sono state denunciate più e più volte, ma nessuno è mai intervenuto», dice. L’uomo sta valutando se ricorrere alle vie legali per avere un risarcimento dei danni subiti. «Faremo la denuncia – aggiunge il figlio della donna – ma quello che chiediamo è prima di tutto la sistemazione dei marciapiedi del rione»..

Il sindaco Gigi Concu ammette il problema marciapiedi dissestati nel quartiere. «Dispiace per l’accaduto e speriamo che la signora possa riprendersi quanto prima», afferma. «Per quanto riguarda i marciapiedi è innegabile che abbiano bisogno di manutenzioni, che nel corso degli anni e compatibilmente con le risorse a disposizione abbiamo provveduto a effettuare in diversi punti della città. Restano diverse criticità, anche in via Machiavelli, il cui intervento è già in programma», conclude il sindaco. Il percorso pedonale del rione è inserito nell’elenco del primo step di restyling finanziato dal Comune con 400 mila euro, insieme a via Mazzini e via Vittorio Veneto. (f. l.)

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