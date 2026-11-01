Marc Marquez vince e ipoteca il titolo 

Sepang. Il titolo ora è davvero ad un passo. Marc Marquez vince anche il Gran Premio di Sepang ed ipoteca il mondiale piloti di MotoGp. Prendendo in prestito un termine dal tennis, il campione della Ducati il prossimo weekend in Qatar avrà a disposizione il primo match point per fare proprio il suo decimo titolo iridato: dovrà conquistare 30 punti in più di Jorge Martin che, dal suo canto, potrebbe anche essere assente per l'infortunio al polso destro.

In Malesia lo spagnolo di Cervera è stato protagonista di una gara senza sbavature che lo vede salire a 399 punti in classifica, 44 in più di Jorge Martin e 67 in più di Marco Bezzecchi. Festeggia anche la Ducati che balza in testa alla classifica costruttori a scapito della Aprilia che si deve accontentare del quarto posto di Ai Ogura con la Trackhouse e del sesto di Bezzecchi con la moto ufficiale. In continua crescita la Ktm: Pedro Acosta chiude secondo e così insidia anche la terza posizione della classifica piloti di Bezzecchi. Fa bene anche Enea Bastianini che chiude quinto con l'altra moto della scuderia austriaca. Terzo posto in gara a Sepang per la Ducati Gresini guidata da Alex Marquez che partiva dalla pole position. «Questo è quello che devi fare in un Gran Premio: quando c'è il giorno della gara devi essere concentrato. Abbiamo fatto una gara perfetta. Sono felice», ha commentato con soddisfazione Marc Marquez al traguardo.

Ordine d’arrivo : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) 2. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 4”172, 3. Alex Marquez (Spa, Ducati) a 5”955, 4. Ai Ogura (Gia, Aprilia) a 6”759, 5. Enea Bastianini (Ita, Ktm) a 10”896, 6. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) a 11”259, 7. Luca Marini (Ita, Honda) a 17”724, 8. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) a 17”790, 9. Brad Binder (Saf, Ktm) a 23”729, 10. Franco Morbidelli (Ita, Ducati) a 25”097.

Classifica : Marc Marquez 399, 2. Jorge Martin (Spa, Aprilia) 355, 3. Marco Bezzecchi 332, 4. Pedro Acosta 295, 5. Ai Ogura 278, 6. Fabio Di Giannantonio 265, 7. Raul Fernandez (Spa, Aprilia) 236, 8. Alex Marquez (197).

RIPRODUZIONE RISERVATA