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MotoGp.
07 giugno 2026 alle 00:26

Marc Marquez è tornato: pole e Sprint race 

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Marc Marquez è tornato. Lo spagnolo si mette alla spalle i postumi dell'infortunio che lo hanno limitato in questa prima parte di stagione e si impone nella gara Sprint di MotoGp in Ungheria. Sorride anche la Ducati che sembra avere recuperato, almeno nella gara corta, il divario con le Aprile. Le moto di Noale si piazzano comunque al terzo posto grazie a Marco Bezzecchi che con 7 punti sale a +20 su Jorge Martin mondiale. Tra i due piloti si è piazzato un intraprendente Pedro Acosta: lo spagnolo della Ktm aveva già fatto bene nelle libere e si è confermato velocissimo. Sesto, invece, Martin con l'altra Aprilia ufficiale, nono Francesco Bagnaia che in questo weekend ha alternato buone prestazioni a momenti disastrosi in sella alla Ducato. Oggi alle 14 si scende in pista per il Gran Premio con punti più pesanti per la corsa al mondiale.

In precedenza Marquez con la Ducati aveva conquistato la pole position girando in 1'36''785 e precedendo di 0”053 la Ktm di Pedro Acosta. Terzo Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini. Quarto Fabio Di Giannantonio, davanti a Pecco Bagnaia. Sesto tempo per Marco Bezzecchi con la prima delle Aprilia, davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin. Così sono scattati nella Sprint e scatteranno oggi.

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