Marc Marquez dei record 

Decimo successo personale sul difficile circuito del Sachsering nel Gran Premio di Germania e altri punti che lo portano al secondo posto della classifica del motomondiale di MotoGp: Marc Marquez torna inarrestabile. Lo spagnolo si conferma re assoluto della pista tedesca, al punto che a fine gara viene letteralmente insignito con una “corona” color oro da un tifoso. Il catalano, dopo aver vinto la gara Sprint, si impone anche in quella lunga, inviando un messaggio a tutti gli altri piloti del circus. Sono avvisati, quindi, i due piloti delle Aprilia ufficiali, Jorge Martin e Marco Bezzecchi: il primo non è andato oltre un modesto quinto posto; il secondo rientrerà in pista soltanto a Silverstone, dopo essersi ripreso dall'operazione alla clavicola operata questa mattina. Marquez si avvicina. Martin resta in testa alla classifica. Ha 14 punti di vantaggio su Ogura e 18 proprio su Marc Marquez. La Aprilia dovrà anche capire perché le sue moto ufficiali, in questo periodo, stiano andando peggio di quelle del team Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez.

La gara

Quanto alla gara, Marc Marquez scatta bene alla partenza e chiude in testa il primo giro. Inizia male, invece, Fabio Di Giannantonio che perde subito posizioni e scala al quinto posto. Ma per l'italiano è una giornata negativa: caduto nei test del mattino, scivola anche in pista e lascia presto la gara. Parte bene, invece, Alex Marquez che prova a tenere il ritmo del fratello finché non cade lui stesso in curva. Gli unici a resistere all'allungo di Marc Marquez sono Fernandez e Ogura. Si fa notare anche Pedro Costa che poi chiuderà quarto con la Ktm. Alle loro spalle i duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia: due anni fa valeva un mondiale, ora neanche il podio. Marc Marquez non ne ha per nessuno: guida perfettamente e, a conferma che l'infortunio è ormai alle spalle, non ha neanche minimi cedimenti nel finale per la stanchezza. Conduce fino alla fine, conquistando la sua decima vittoria sul difficile circuito tedesco. Alle sue spalle è battaglia tra le Aprilia Trackhouse: negli ultimi giri Ogura supera Fernandez e conquista il secondo posto, davanti allo spagnolo. Bagnaia, invece, resta sempre in scia a Martin senza mai impensierirlo: i due chiudono al quinto e al sesto posto.

La rincorsa

In classifica generale, Jorge Martin ha 208 punti davanti ad Ai Ogura (194 punti) e Marc Marquez (190 punti). Marco Bezzecchi (operato ieri alla clavicola a Sassuolo, spera di tornare a Silverstone) è fermo a 186 punti. «Sono super felice è un un weekend speciale. Se voglio vincere il campionato dovevo attaccare qui e lo abbiamo fatto. Bisogna fare le cose giuste quando ci sentiamo forti, ed è quello che abbiamo fatto nelle ultime gare. Sono contento di aver raggiunto le 10 vittorie qui al Sachsenring, è un numero importante», ha spiegato Marquez a fine gara.

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