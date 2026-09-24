Manutenzione strade, approvato il progetto 

Prosegue a Sestu l’iter per l’avvio della manutenzione delle strade sia sterrate che asfaltate. La Giunta comunale ha approvato il progetto che definisce gli interventi sulla rete viaria urbana ed extraurbana, sull’ex Strada Statale 131 e nelle zone artigianali, commerciali e industriali del territorio.

L’obiettivo è arrivare a un accordo della durata massima di due anni, attraverso il quale il Comune potrà intervenire di volta in volta sulle strade che richiedono maggiori necessità. L’avvio è previsto per dicembre, con conclusione entro la fine del 2028. Nell’agro sono state individuate 56 strade rurali sterrate suddivise in quattro quadranti: 16 si trovano a nord-ovest, 14 a nord-est, 15 a sud-est e 11 a sud-ovest. Complessivamente, la viabilità inserita nel progetto raggiunge una lunghezza di poco meno di 75 chilometri.

Tra i tratti più lunghi figurano la strada Bia Manna San Sperate con quasi 5 chilometri, Ollastu Mannu e la strada di Pallione con circa 3 chilometri e mezzo l’una. Gli interventi possono riguardare buche e pavimentazioni, banchine, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, segnaletica, cunette, ponti e sottoservizi. Per le strade sterrate sono previste anche la sistemazione del fondo, il riempimento di buche e solchi e interventi per favorire il deflusso delle acque. L’importo massimo previsto è di 185 mila euro. La cifra però non sarà spesa per intero: gli interventi verranno stabili successivamente, in base alle necessità e priorità individuate dall’Amministrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA