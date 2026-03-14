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Roma.
15 marzo 2026 alle 00:32

Manifestazioni e foto bruciate: sfilata contro Meloni e Nordio 

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Bruciati con i fumogeni cartelli con le immagini di Trump, Meloni e Nordio, slogan cori gli Usa. A Roma sfila il corteo del Comitato per il “No sociale” contro il governo, il referendum sulla giustizia e la guerra in Medio Oriente: “No al vostro referendum” e “No al vostro genocidio” le scritte e gli slogan. 'Siamo in 20mila', dicono gli organizzatori a piazza San

Giovanni. Cortei degli antagonisti anche in altre città. Il centrodestra attacca nel rush finale della campagna per il referendum: “Ecco l'odio rosso in campo per il No”, scrive Fratelli d'Italia in un post. Si dissocia il centrosinistra. “Ferma condanna, serve solo la forza delle idee”, dice Conte. Solidali con Meloni e Nordio anche l'Anm e il Comitato per il No.

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