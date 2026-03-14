Il Cagliari ritrova Gaetano 

Cagliari a caccia di punti salvezza oggi alle 15 sul campo del fanalino di coda Pisa. Mister Pisacane ritrova Gaetano (nella foto), Mina e Mazzitelli. Squalificato Esposito. Napoli-Lecce, malore in campo per Banda.
alle pagine 50, 51
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Cagliari a caccia di punti salvezza oggi alle 15 sul campo del fanalino di coda Pisa. Mister Pisacane ritrova Gaetano (nella foto), Mina e Mazzitelli. Squalificato Esposito. Napoli-Lecce, malore in campo per Banda.
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