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Serie A
15 marzo 2026 alle 00:33

Il Cagliari ritrova Gaetano 

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Cagliari a caccia di punti salvezza oggi alle 15 sul campo del fanalino di coda Pisa. Mister Pisacane ritrova Gaetano (nella foto), Mina e Mazzitelli. Squalificato Esposito. Napoli-Lecce, malore in campo per Banda.

alle pagine 50, 51

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