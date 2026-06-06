Manca il veterinario per le emergenze,  mozione in Consiglio 

Garantire assistenza veterinaria agli animali nelle ore notturne e durante i fine settimana. È questo l'obiettivo della mozione che sarà discussa dal Consiglio comunale di Iglesias e che propone l'avvio di un percorso per attivare un servizio veterinario di emergenza operativo nelle fasce orarie oggi scoperte.

Il documento, firmato da diversi consiglieri comunali e presentato dalla consigliera Susanna Locci, nasce dalla constatazione che nel territorio non esiste attualmente un servizio veterinario H24, costringendo spesso cittadini e volontari a rivolgersi alle strutture dell'area metropolitana di Cagliari.

«Gran parte del problema è nato dal fatto che non abbiamo questo servizio», spiega Locci. «Ormai un animale domestico è un membro della famiglia. Pensa a una persona anziana che ha un cane da compagnia: come fa a portarlo a Monserrato in piena notte? Non stiamo chiedendo un servizio gratis e se c'è da pagare, si pagherà. L'importante è avere un servizio disponibile sul territorio».

Tra i sostenitori dell'iniziativa c'è anche il consigliere Marco Antonio Eltrudis: «L'assenza di un servizio veterinario H24 crea non pochi problemi a famiglie e volontari. Spesso ci si trova costretti a percorrere oltre 50 chilometri per raggiungere una struttura medica».

Favorevole anche Graziella Nonnis dell'associazione “Impronte nell'Isola”, che da anni si batte contro il fenomeno del randagismo: «È un'idea sacrosanta, ci stiamo battendo da una vita per questo», afferma. «Ogni volta siamo costretti a dire che bisogna andare a Monserrato. È urgente attivare una convenzione che permetta di affrontare queste emergenze sul territorio».

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