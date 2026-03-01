Maltempo, impianti sportivi danneggiati 

A Lula è in atto la conta dei danni dopo il maltempo delle scorse settimane. Le forti raffiche di vento hanno provocato crolli nel centro storico, sradicato alberi nelle vie del paese e nei parchi urbani. Si è fatta una prima stima, curata dall’ufficio tecnico del Comune, sui numerosi danni agli impianti sportivi in località S’Ena. I venti, che in alcuni momenti hanno raggiunto gli oltre 100 km orari, hanno letteralmente fatto volare la copertura degli spalti del campo sportivo, sradicato alberi che si sono abbattuti sui muri perimetrali e le reti metalliche delle recinzioni, facendole crollare. La violenza delle raffiche ha distrutto le panchine e buona parte della pista di atletica, rendendo impraticabile la struttura. Ingenti danni anche nella viabilità rurale, causando non pochi problemi agli allevatori. Sono attesi ora i resoconti dei cittadini sui danni subiti per gli eventuali ristori. (m. d.)

