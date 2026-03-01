VaiOnline
Lula
01 marzo 2026 alle 02:38

Maltempo, impianti sportivi danneggiati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Lula è in atto la conta dei danni dopo il maltempo delle scorse settimane. Le forti raffiche di vento hanno provocato crolli nel centro storico, sradicato alberi nelle vie del paese e nei parchi urbani. Si è fatta una prima stima, curata dall’ufficio tecnico del Comune, sui numerosi danni agli impianti sportivi in località S’Ena. I venti, che in alcuni momenti hanno raggiunto gli oltre 100 km orari, hanno letteralmente fatto volare la copertura degli spalti del campo sportivo, sradicato alberi che si sono abbattuti sui muri perimetrali e le reti metalliche delle recinzioni, facendole crollare. La violenza delle raffiche ha distrutto le panchine e buona parte della pista di atletica, rendendo impraticabile la struttura. Ingenti danni anche nella viabilità rurale, causando non pochi problemi agli allevatori. Sono attesi ora i resoconti dei cittadini sui danni subiti per gli eventuali ristori. (m. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 