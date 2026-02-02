VaiOnline
Destra.
03 febbraio 2026 alle 00:31

I simboli si somigliano: scontro tra Nazione Futura e Vannacci 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Degenera in una disputa legale il rapporto tra Roberto Vannacci e Nazione Futura, l’associazione dei conservatori vicini al centrodestra che nel 2023 ospitò la presentazione nazionale del suo libro “Il mondo al contrario”. Oggetto del contendere: il simbolo politico. I conservatori contestano il marchio “Futuro Nazionale” depositato dall’ex paracadutista e vicesegretario della Lega, ritenendolo troppo simile al loro logo e a rischio confusione per il pubblico. Le differenze esistono: entrambi i loghi hanno sfondo blu e Tricolore su un’ala, più stilizzata per Vannacci e lineare per Nazione Futura, ma per i conservatori il rischio di sovrapposizione è sufficiente a giustificare l’opposizione all’ufficio europeo dei brevetti, con risposta attesa entro tre mesi.

Vannacci definisce il nuovo partito «tutto ipotetico», minimizza la diatriba («insulsa e infondata») e, sui social, risponde provocatoriamente «Me ne frego» e «La paura fa 90».

La vicenda avviene mentre la Lega vive un momento di confronto interno: il consiglio federale di Milano discute il pacchetto sicurezza e la manifestazione pro remigrazione del 18 aprile, temi cari a Vannacci, assente perché a Bruxelles. Matteo Salvini smorza le polemiche: nella Lega c’è spazio per tutti, da Vannacci a Zaia e Giorgetti, e l’incontro con l’ex paracadutista è solo rimandato.

La disputa segna l’incrinatura della sintonia nata tra i due negli ultimi anni, dopo la prima collaborazione a Roma nel 2023 e incontri successivi. I conservatori accusano Vannacci di «fare il gioco della sinistra», minando dall’interno il Carroccio e la coalizione, mentre lui smentisce presunti flirt con delusi del M5s, in un clima politico già teso dalle scadenze elettorali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 