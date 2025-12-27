Maltempo, adesso il Temo è sorvegliato speciale 

Nessun allarmismo, ma in seguito alle recenti precipitazioni che hanno interessato il territorio, nella diga di Monte Crispu è in corso una gestione controllata dei deflussi. Le operazioni di scarico rientrano nelle procedure ordinarie di sicurezza e sono costantemente monitorate dai vari enti che al momento non segnalano situazioni di pericolo imminente per la popolazione.

L'amministrazione comunale, in via precauzionale, invita comunque i cittadini a prestare particolare attenzione nelle aree prossime all'alveo del fiume Temo, evitando la sosta lungo le sponde e in corrispondenza degli attraversamenti fluviali, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la visibilità è ridotta e i livelli dell’acqua possono variare più rapidamente comunale. La situazione è seguita senza interruzioni dal gestore dell'invaso e dalla Protezione civile. Attivato inoltre anche il Centro operativo comunale, coordinato dal vicesindaco e assessore alla Protezione civile, Federico Ledda, per garantire un costante raccordo operativo e un flusso informativo tempestivo. «Eventuali aggiornamenti - fanno sapere dal Comune- verranno comunicati prontamente qualora si rendessero necessari ulteriori provvedimenti». ( s.c. )

