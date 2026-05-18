Maldive, trovati i corpi dei quattro sub 

Malé. Sono rimasti intrappolati nella parte più profonda della grotta in cui giovedì si sono immersi senza ritornare a galla. I corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, del neo laureato Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino, quattro degli italiani morti alle Maldive durante un’escursione, sono stati individuati da un team di esperti subacquei ieri mattina nel terzo segmento della grotta di Dhekunu Kandu che raggiunge una profondità di oltre sessanta metri.

I recuperi

Per raggiungerli e riportarli in superficie, però, bisognerà attendere la giornata di oggi, mentre era attesa nelle scorse ore in Italia la salma della quinta vittima Gianluca Benedetti, capobarca e istruttore di sub. Il governo delle Maldive prevede di riportare a galla i corpi dei quattro connazionali nel giro di un paio di giorni. Le incognite dell’ambiente complesso e insidioso della grotta potrebbero però richiedere più tempo. La durata indicativa di ciascun intervento è di circa tre ore, ma le tempistiche effettive dipenderanno dalle condizioni riscontrate in grotta. Al team di tre subacquei finlandesi di Dan Europe – che ieri mattina si sono immersi nelle acque di Alimathà nell’atollo di Vaavu – si sono uniti anche sub maldiviani che conoscono il contesto locale e supportano il dispositivo di recupero. La squadra ha usato sistemi tecnici avanzati, tra cui potenti scooter subacquei e rebreather, un sofisticato “autorespiratore” che ricicla il gas espirato.

«Estrema prudenza»

La grotta con ingresso tra 55 e 60 metri presenta passaggi stretti, cunicoli e un forte rischio di sollevamento del sedimento che può azzerare la visibilità imponendo l’interruzione immediata della missione. Per questo dal team fanno sapere che l’approccio usato è di «estrema prudenza», alla luce della «necessità di preservare la sicurezza dei soccorritori in ogni fase del recupero». L’immersione di ieri è durata circa 3 ore e la squadra ha esplorato le cavità sommerse, valutato le condizioni ambientali e operative, localizzato le vittime e raccolto le informazioni necessarie per pianificare le prossime fasi. Una missione «tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa» spiega Dan Europe, l’organizzazione medica e scientifica internazionale no-profit. In superficie è stata attivata anche una barca-ambulanza con la presenza di un medico iperbarico.

Le indagini

Nel frattempo continuano le indagini per accertare le cause della tragedia e stabilire le responsabilità. Sotto la lente, oltre alle attrezzature, finiscono le autorizzazioni. In un’intervista al Corriere della Sera Mohamed Hussain Shareef, portavoce del presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu, sostiene che nella lista del team di ricerca non comparirebbero i nomi del capobarca Gianluca Benedetti e di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Montefalcone. Una circostanza su cui il tour operator verbanese Albatros Top Boat sottolinea – attraverso la sua legale Orietta Stella – che «il permesso di cui si parla non è per le immersioni, ma per l’attività scientifica». «Viene da sé – sostiene l’avvocata – che ad averlo dovessero essere i ricercatori e non le guide. Così come è scontato che i ricercatori non si immergessero senza guide». Ad intervenire anche l’università di Genova: «L’attività di immersione subacquea, nel corso della quale si è verificato l’incidente, non rientrava nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale». «Per quanto riguarda le autorizzazioni alle immersioni, espressamente vietate dall’Ateneo – aggiunge l’università –, le richieste presentate alle autorità maldiviane sono state evidentemente formulate al di fuori del perimetro della missione autorizzata dall’Ateneo».

Dal canto suo Carlo Sommacal, papà di Giorgia e marito di Monica Montefalcone, dice di non credere «assolutamente» che non ci fossero le autorizzazioni anche per la figlia. Poi sottolinea: «Mia moglie amava i miei figli. Se c’era una immersione rischiosa non ti ci portava. Era preparatissima ed espertissima oltre che coscienziosa. Stanno scaricando la responsabilità. Ora mi interessa solo riportare mia moglie e mia figlia a casa».

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